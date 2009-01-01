Артдуэль у Попасной. Силовики уничтожили миномет боевиков: двое убитых, четверо искалеченных

На участке между Калиново и Алмазной одним 120 мм минометом боевиков стало меньше

Миномет боевиков, иллюстрация 112.ua

В районеЛуганской области украинским военным удалось уничтожить накрыть минометчиков боевиков ЛНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, 2-й "армейский корпус" ЛНР понес очередные потери — 120-мм миной был уничтожен сразу целый миномётный расчёт.

Два боевика погибли и ещё не менее четырех были тяжело ранены в результате артиллерийской дуэли между украинскими миномётчиками и оккупантами на участке между Калиново и Алмазной (поселками в 10-15 км к востоку от Попасной), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, за прошедшие сутки, 28 февраля, боевики 117 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Теперь кто-то не сможет безнаказанно обстреливать украинских военных.