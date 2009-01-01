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Артдуэль у Попасной. Силовики уничтожили миномет боевиков: двое убитых, четверо искалеченных

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На участке между Калиново и Алмазной одним 120 мм минометом боевиков стало меньше

Миномет, боевики
Миномет боевиков, иллюстрация 112.ua
В районе контролируемой силами АТО Попасной Луганской области украинским военным удалось уничтожить накрыть минометчиков боевиков ЛНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, 2-й "армейский корпус" ЛНР понес очередные потери — 120-мм миной был уничтожен сразу целый миномётный расчёт.

Два боевика погибли и ещё не менее четырех были тяжело ранены в результате артиллерийской дуэли между украинскими миномётчиками и оккупантами на участке между Калиново и Алмазной (поселками в 10-15 км к востоку от Попасной), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, за прошедшие сутки, 28 февраля, боевики 117 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Теперь кто-то не сможет безнаказанно обстреливать украинских военных.

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Тымчук, Информсопротивление, Попасная, Калиново, миномет, артдуэль, уничтожение
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