"Атака захлебнулась". Под Авдеевкой силы АТО отразили вражеский штурм

За прошедшие сутки боевики вдвое уменьшили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Силы АТО отразили вражеский штурм Reuters

В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции зафиксирован 51 обстрел со стороны российских оккупантов, один украинский военный ранен, один — травмирован.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что за прошедшие сутки боевики вдвое уменьшили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Так, на Донецком для обстрелов Каменки и Авдеевки террористы применяли танки и БМП. Из артиллерии калибра 152 мм боевики обстреляли Новолуганское, а из 120 - и 82-миллиметровых минометов — Авдеевку и Зайцево.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалыку, Широкино, Красногоровке, Павлополю, Водяном, Талаковке. По Чермалыку огонь вел танк и ПТРК", — информирует штаб.

На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 "Град" террористы вели огонь по Новозвановке, а из минометов разных калибров – по Богуславскому, Попасной и Новозвановке. Кроме того, Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.

"Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны с использованием 152-миллиметровых пушек и минометов 120-го калибра. Атака боевиков захлебнулась, и они вынуждены были отступить", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 февраля, боевики пошли штурмом на позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей.

Видео: Військове телебачення України.