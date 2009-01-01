"Атака захлебнулась". Под Авдеевкой силы АТО отразили вражеский штурм

За прошедшие сутки боевики вдвое уменьшили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Сообщается, что за прошедшие сутки боевики вдвое уменьшили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
Так, на Донецком для обстрелов Каменки и Авдеевки террористы применяли танки и БМП. Из артиллерии калибра 152 мм боевики обстреляли Новолуганское, а из 120 - и 82-миллиметровых минометов — Авдеевку и Зайцево.
"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалыку, Широкино, Красногоровке, Павлополю, Водяном, Талаковке. По Чермалыку огонь вел танк и ПТРК", — информирует штаб.
На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 "Град" террористы вели огонь по Новозвановке, а из минометов разных калибров – по Богуславскому, Попасной и Новозвановке. Кроме того, Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.
"Около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны с использованием 152-миллиметровых пушек и минометов 120-го калибра. Атака боевиков захлебнулась, и они вынуждены были отступить", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 4 февраля, боевики пошли штурмом на позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей.
Видео: Військове телебачення України.