Авария на ж/д станции. Столкнулись поезд и локомотив, есть пострадавшие, опубликованы фото

В результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины.

В Хмельницкие области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и локомотива.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром на станции Негин в результате столкновения с маневровым локомотивом произошел сход локомотива и одного вагона пассажирского поезда №139 "Киев — Каменец-Подольский", — написал он.

По словам Балчуна, пассажирами этих вагонов были 104 детей.

"Жертв нет. Врачами скорой помощи госпитализированы 4 детей и 1 взрослый", — подчеркнул он, добавив, что, по предварительной информации, они получили ушибы.

Глава "Укрзализныци" также отметил, что пассажиров поезда отвезут в Каменец-Подольский автобусами.

В настоящее время на место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия и организации необходимой помощи выехала комиссия в составе представителей центрального аппарата и регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, столкнулись пассажирский поезд №139 в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.

"В результате столкновения перевернулись локомотив и 2 грузовых вагона с щебнем, сошли с рельсов локомотив и пассажирский вагон. В пассажирском поезде находилась 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины). Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи", — говорится в сообщении.

Все пассажиры поезда были эвакуированы и доставлены по месту назначения на автобусах. По состоянию на 8:30 эвакуация пассажиров была завершена.

На месте событий работала мобильная оперативная группа, 11 спасателей на 3 единицы спецтехники.

Напомним. ранее сообщалось, что в Хмельницкой области разбился пассажирский автобус, 13 пострадавших.

фото: km.dsns.gov.ua