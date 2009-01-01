Авдеевка снова без воды: разбомблен склад хлора Донецкой фильтровальной станции

Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище.

Авдеевка Донецкой области снова осталась без воды из-за разрушений на Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко у себя в Twitter.

"Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды", — написал он.

1/1 #Авдіївка

Пряме влучення снаряда у фільтровальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води. pic.twitter.com/9l5wEtIqXx — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 24 лютого 2017 р.

"На почве поддержки Нидерландами ратификации соглашения Украины с ЕС, орки не успокаиваются и посыпают нашу землю снарядами", — написал Зубко.

По данным работников КП Вода Донбасса, снаряды попали в резервуар №1, в склад хлора, в результате чего перебит хлоропровод и повреждена кровля.

"Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров, кроме того, осколками посечено здание фильтров и повреждены оконные перекрытия, повреждена кровля здания фильтров.

В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководством Компании принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции", — отметили в КП.

Стоит отметить, что 20 февраля Авдеевку Донецкой области полностью подключили к электроснабжению.