Авдеевка снова без воды: разбомблен склад хлора Донецкой фильтровальной станции

Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище.
Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко у себя в Twitter.
"Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды", — написал он.
1/1 #Авдіївка— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 24 лютого 2017 р.
Пряме влучення снаряда у фільтровальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води. pic.twitter.com/9l5wEtIqXx
"На почве поддержки Нидерландами ратификации соглашения Украины с ЕС, орки не успокаиваются и посыпают нашу землю снарядами", — написал Зубко.
По данным работников КП Вода Донбасса, снаряды попали в резервуар №1, в склад хлора, в результате чего перебит хлоропровод и повреждена кровля.
"Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров, кроме того, осколками посечено здание фильтров и повреждены оконные перекрытия, повреждена кровля здания фильтров.
В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции невозможно, люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Руководством Компании принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции", — отметили в КП.
Стоит отметить, что 20 февраля Авдеевку Донецкой области полностью подключили к электроснабжению.