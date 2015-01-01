Авиакатастрофа в Черном море. Разбился самолет Минобороны РФ, на борту было более 90 человек

В 6 километрах от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси.

Последнее фото разбившегося Ту-154 Фейсбук Е.Толстова

В 6 километрах от берега Сочи в Черном море найдены обломки шасси пропавшего самолета Ту-154 Минобороны РФ, летевшего после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В 6 км от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси", — отметил он.

Также обнаружены личные вещи пассажиров самолета.

Он также рассказал, что рядом с фрагментами самолета было обнаружено масляное пятно, которое предположительно могло появиться после падения самолета.

Кроме того, спасатели начали обнаруживать тела погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщает "Интерфакса" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек", — сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении одного тела погибшего и документов ряда пассажиров.

По предварительным данным, на борту Ту-154 Минобороны РФ, при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить.

"Предварительно, во время набора высоты экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе", — сказал источник.

Кроме того, рассматриваются и другие версии произошедшего.

"Версия, связанная с возможной ошибкой пилотирования не исключается. Однако, маловероятно, пилоты были очень опытные, с большим налетом часов на воздушных судах данного типа", — сказал источник.

По его данным, обломки лайнера и личные вещи обнаружены в 12-14 км от берега.

Поисковые работы на месте крушения самолета в Черном море фото: РБК

На борту самолета находились военные, артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Среди пассажиров на борту пропавшего Ту-154 были пропагандисты российских телеканалов "Первый канал" и "Звезда".

Музыканты должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней программой.

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров, находившихся на борту Ту-154. В списке пассажиров 84 фамилии, в их числе: восемь членов экипажа, девять представителей СМИ, 64 артиста ансамбля Александрова, двое госслужащих и Елизавета Глинка.

Фото: Фейсбук Е.Толстова, РБК.