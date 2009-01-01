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Автомат, пистолеты и стреляющие ручки. В Запорожье разоблачили подпольный цех по изготовлению оружия

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1 / 5 В Запорожье накрыли цех по переделке оружия (zp.npu.gov.ua)

26-летний мужчина организовал цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия и дальнейший его сбыт через сеть Интернет.

Запорожье, оружие
В Запорожье накрыли цех по переделке оружия zp.npu.gov.ua
В Запорожье задержан местный житель, который организовал подпольный цех по изготовлению и переделке оружия.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Сообщает, что 26-летний мужчина организовал цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия и дальнейший его сбыт через сеть Интернет.

На территории бывшего автотранспортного предприятия злоумышленник арендовал помещение с токарными, фрезерными и сверлильными станками. Привлекая еще трех жителей города, он поставил на поток производство огнестрельного оружия, "специализируясь" на так называемых ручках-пистолетах и переработке травматического оружия и массогабаритных макетов в боевое оружие. "Наемные рабочие" работали по предоставленным чертежам, изготавливая отдельные сегменты оружия и не зная о конечном результате.

Во время обысков полицейские изъяли:
— автомат АК-74 калибра 5,45 мм с глушителем с уничтоженным серийным номером;
— патроны калибра 5,45 мм (625 штук), а также около 200 патронов других калибров;
— металлические заготовки для ручек-пистолетов (10 шт.);
— готовые ручки-пистолеты (5 шт.);
— 5 гранат Ф-1 с запалами;
— охотничье двуствольное ружье ТОЗ-БМ с уничтоженным серийным номером;
— несколько пистолетов отечественного и зарубежного производства.

Гражданину объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 и 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в зоне АТО накрыли 5 схронов.

Видео: Поліція Запоріжжя.

Фото: zp.npu.gov.ua.

Теги:  
Запорожье, оружие, боеприпасы, полиция
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