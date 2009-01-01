Автомат, пистолеты и стреляющие ручки. В Запорожье разоблачили подпольный цех по изготовлению оружия

26-летний мужчина организовал цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия и дальнейший его сбыт через сеть Интернет.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.
Сообщает, что 26-летний мужчина организовал цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия и дальнейший его сбыт через сеть Интернет.
На территории бывшего автотранспортного предприятия злоумышленник арендовал помещение с токарными, фрезерными и сверлильными станками. Привлекая еще трех жителей города, он поставил на поток производство огнестрельного оружия, "специализируясь" на так называемых ручках-пистолетах и переработке травматического оружия и массогабаритных макетов в боевое оружие. "Наемные рабочие" работали по предоставленным чертежам, изготавливая отдельные сегменты оружия и не зная о конечном результате.
Во время обысков полицейские изъяли:
— автомат АК-74 калибра 5,45 мм с глушителем с уничтоженным серийным номером;
— патроны калибра 5,45 мм (625 штук), а также около 200 патронов других калибров;
— металлические заготовки для ручек-пистолетов (10 шт.);
— готовые ручки-пистолеты (5 шт.);
— 5 гранат Ф-1 с запалами;
— охотничье двуствольное ружье ТОЗ-БМ с уничтоженным серийным номером;
— несколько пистолетов отечественного и зарубежного производства.
Гражданину объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 и 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в зоне АТО накрыли 5 схронов.
Видео: Поліція Запоріжжя.
Фото: zp.npu.gov.ua.