Бабченко назвал цель заказа его убийства

Журналист не знает, хочет ли получать гражданство Украины.

Аркадий Бабченко полагает, что целью заказа его убийства — расшатывание ситуации в нашей стране Скриншот видео с youtube.com

Российский журналист Аркадий Бабченко считает, что целью заказа его убийства является дестабилизация ситуации в Украине.

Основанием для покушения могла быть гражданская позиция, рассказал активист в интервью "Громадському".

По данным издания, журналист не знает, хочет ли получать украинское гражданство сейчас он имеет вид на жительство в нашей стране).

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.

Возможный злоумышленником оказался исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" Борис Герман. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.

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