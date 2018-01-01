Бабченко жив: в СБУ объяснили, как так получилось. Видео

Дело оказалось спецоперацией спецслужб.

Бабченко жив. УНИАН

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой и спецоперацией СБУ.

Сам Бабченко появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, где ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы.

"Хочу поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", – заявил Грицак.

После этого Бабченко вышел к журналистам и поблагодарил СБУ за то, что спасли ему жизнь.

Айдер Муждабаев, который первым сообщил о смерти Бабченко, первым и отреагировал на его воскрешение.

Выступая на пресс-конференции СБУ, Бабченко попросил прощения у жены и близких за то, что скрыл от них свое участие в спецоперации. "Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей", – заявил он.

По его словам, о подготовке покушения ему стало известно месяц назад. "Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России", – заявил журналист.

Варианта отказаться сотрудничать с СБУ у него просто не было, отметил Бабченко. И уточнил: "С той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели".

"За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И результатом стала эта спецоперация", — рассказал Бабченко.

Он предположил, что его убийство готовили к финалу Лиги чемпионов.

К слову, Бабченко лишился своей именной таблички:

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