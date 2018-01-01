"Барашки в бумажках". В Украине сотрудников трех вузов "спалили" на взятках от абитуриентов

Факты коррупции были закдокументированы в вузах Сумщины, Черкасчины и Одессы.

Правоохранители задержали сотрудников вузов на Черкасчине, Сумщине и в Одесcе − во время получения ими взяток от абитуриентов.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы Главного управления Нацполиции. Согласно обнародованным ведомством данным, суммы незаконных денежных подношений колебались от 5 тысяч гривен до 5 тысяч долларов США.

В Одессе декан и завлабораторией требовали от трех абитуриентов взятку в долларах – за помощь с поступлением в вуз. Их полиция задержала "на горячем" − во время получения денег.

В Черкасской области за хорошие оценки на вступительных экзаменах и зачисление в вуз директор одного из институтов требовал от абитуриента более 5 тысяч гривен. Его также задержали "на горячем".

На Сумщине заместитель ректора вуза требовал за решение аналогичных вопросов 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт назвала главные проявления коррупции при поступлении в вузы.

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