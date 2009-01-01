Бесчинства в ЛНР. В Стаханове оккупанты убили местного жителя, еще одного — ранили

В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного военнослужащим "6-го полка", травмирована женщина с дочкой.

В Стаханове оккупанты убили местного жителя lug-info.com

На Донбассе военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать бесчинства по отношению к местному населению.

Об этом идет речь в сводке Главного управления разведки Минобороны, опубликованной в Facebook.

Сообщается, что в зоне ответственности "6-го отдельного мотострелкового полка" в Кадиевке (бывший Стаханов) "2-го армейского корпуса" Вооруженных сил РФ военнослужащие убили гражданское лицо и ранили еще одного местного жителя.

Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного военнослужащим "6-го полка", травмирована женщина с дочкой.

Ранее в ГУР сообщали, что в соединениях и частях 2-го "армейского корпуса" ЛНР увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузкам личного состава.