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"Беспощадная декоммунизация". В Харькове разбили мемориальную доску маршалу Жукову

Сегодня, 13:37
Жукова разбили < >
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1 / 2 (ГУ Нацполиции по Харьковщине)

Доска была прикреплена к стене здания одной из харьковских школ.

В Харькове полицейские устанавливают личности неизвестных, сваливших на землю с фасада школы мемориальную доску одиозному советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба полиции Харьковской области. Согласно обнародованным ведомством данным, событие произошло 3 июня около 03.00 на улице Семинарская.

Также известно, что на месте происшествия отработали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

"Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается", − резюмировали правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Хортице вандалы разрушили памятный знак защитникам Украины.

 

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Теги:  
Украина, полиция, вандалы, неизвестные, мемориальная доска, маршал, Георгий Жуков
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