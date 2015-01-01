Беспредел в ДНР. Дебальцево захлестнули массовые грабежи и мародерство — соцсети

Взломщики спокойно награбили и уехали на джипе без номеров, рассказал Чернов.

Боевики на Донбассе

В оккупированном Дебальцево, которое находится под контролем ДНР , серьезные перебои с подачей электроэнергии. На этом фоне в городе наблюдается массовый взлом и грабеж квартир местных "коллаборантов", оставивших свои дома.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", на своей странице в Facebook.

По его данным, местная "полиция" на сообщения о грабежах не реагирует.

"Знакомая на мкр. Восточном видела, как у соседей камуфляжники без шевронов взломали квартиру и выносят вещи. Позвонила: полиция — на морозе, "ваше обращение принято"... За полчаса так никто и не подъехал. Взломщики спокойно награбили и уехали на джипе без номеров.

Пообщалась со знакомыми: подобное видят и на Коммунистической, и на Ватутина... практически везде грабители: в камуфляже без шевронов!", — рассказал Чернов.

Напомним, ранее сообщалось, что сотни наемников из Чечни легализуются на Донбассе.