Беспредел в ЛНР. Российские офицеры отжимают авто у местных жителей — разведка

Также растет количество случаев самовольного оставления места службы боевиками ЛДНР.

Боевики на Донбассе strana.in.ua

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются бесчинства российских военнослужащих по отношению к местному населению.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.

Отмечается, что 23 октября этого года т.н. "МВД" ДНР установлены факты причастности офицеров 2 АК ВС РФ к похищению автотранспорта гражданских лиц, при этом проводятся мероприятия по розыску и задержанию правонарушителей.

Лысенко добавил, что также растет количество случаев самовольного оставления места службы военнослужащими соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ в результате неудовлетворительных условий службы и правонарушений командного состава по отношению к подчиненным.

"23 октября с.г. двое военнослужащих одной из частей 2 АК самовольно оставили место дежурства. Командование части опасается, что задержание беглецов и расследование причин самовольного оставления ими места службы позволит разоблачить правонарушения, к которым причастны российские офицеры", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевикам ограничили увольнения из-за избиения местными.