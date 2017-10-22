Беспредел в ЛНР. Российские офицеры отжимают авто у местных жителей — разведка

Также растет количество случаев самовольного оставления места службы боевиками ЛДНР.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.
Отмечается, что 23 октября этого года т.н. "МВД" ДНР установлены факты причастности офицеров 2 АК ВС РФ к похищению автотранспорта гражданских лиц, при этом проводятся мероприятия по розыску и задержанию правонарушителей.
Лысенко добавил, что также растет количество случаев самовольного оставления места службы военнослужащими соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ в результате неудовлетворительных условий службы и правонарушений командного состава по отношению к подчиненным.
"23 октября с.г. двое военнослужащих одной из частей 2 АК самовольно оставили место дежурства. Командование части опасается, что задержание беглецов и расследование причин самовольного оставления ими места службы позволит разоблачить правонарушения, к которым причастны российские офицеры", — рассказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевикам ограничили увольнения из-за избиения местными.