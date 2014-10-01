Беспредел в Енакиево: газовщики борются со старыми колонками — стояки отрезаны, квартиры опечатаны

В Донецке старые газовые колонки "официально" убили пять человек за 2 месяца.

Последнюю неделю вбесчинствует служба газа: двери не открывших им квартир пока не ломают, но уже опечатывают, а жилища и даже целые стояки отрезают от газоснабжения.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

"Начав пробивать данную тему, я выяснил, что негласное "добро" на подобные действия им дано из "столицы" — Донецка", — сообщает блогер.

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По его словам, депутат фейкового "народного совета І созыва" ДНР и пропагандист Владислав Бердичевский (он же пособник боевиков "Влад Бриг") проговорился об истинных причинах подобных мер: пять "официальных" смертей за 2 месяца только по Донецку из-за старых колонок, в то время, как при Украине была одна-две в год!

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"По Енакиево, где колонок и газового отопления не так уж много (до 2 тысяч на 129 тысяч колонок в Енакиевской агломерации, куда также входят Бунге, Углегорск и еще пять поселков городского типа) — достоверно известно об одной смерти с начала года. Не удивлюсь, если еще минимум половину смертей просто списывают на "сердце"", — заметил медик.

"Так что, перекрыв, насколько можем, поставку газа в ОРДиЛО Украина в буквальном смысле окажет тамошним жителям жизненную услугу", — подытожил Чернов.

Напомним, ранее "Доктор Смерть" рассказал, как гнилая погода и медицина убивают "орков" в Новоазовске.

Фото: tulapressa.ru