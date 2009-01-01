Беспредел в ЛНР. Боевики из автоматов расстреляли молодого бизнесмена

По машине Афанасьева была выпущена автоматная очередь.
Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковской правозащитной группы.
По информации источника, ночью, во время комендантского часа, около села Краснодарка молодой человек возвращался с работы и не остановился на одном из постов боевиков. По какой причине — неизвестно.
В результате по машине Афанасьева была выпущена автоматная очередь. Мужчина погиб на месте.
Напомним, ранее сообщалось, что что в ночь на 27 августа в Каменобродском районе захваченного террористами Луганска убили двух "депутатов народного совета".
Фото: khpg.org.