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Беспредел в ЛНР. Боевики развлекаются хаотичной стрельбой, есть раненые — разведка

Сегодня, 12:28

В Голубовке (бывший Кировск) неизвестные в военной форме обстреляли контрольно-пропускной пункт "бригады" и ранили сержанта.

боевики, автомат, Донецк
Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters
В подразделениях российско-террористических войск на оккупированном Донбассе наблюдается увеличение количества преступлений с использованием огнестрельного оружия.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

Сообщается, что 17 февраля военнослужащие "4-й отдельной мотострелковой бригады" (Алчевск) "2-го армейского корпуса" Вооруженных сил РФ развлекались хаотичной стрельбой из огнестрельного оружия, в результате чего было ранено гражданское лицо.

Вечером того же дня в Голубовке (бывший Кировск) неизвестные в военной форме обстреляли контрольно-пропускной пункт "бригады" и ранили сержанта Полежаева Назара Андреевича 11.01.1992 г. р.

Напомним, ранее сообщалось,ч то вражеский минометный расчет на Донбассе уничтожил 10 оккупантов.

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ГУР, разведка, АТО, Донбасс, боевики
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