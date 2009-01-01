Беспредел в ЛНР. Под Станицей боевики похитили двух людей, одного нашли мертвым — правозащитники

31 августа исчез 22-летний Николай Петухов из села Верхняя Ольховая Станично-Луганского района.

Под Станицей боевики похитили двух людей lug-info.com

На КПВВ Станица Луганская пророссийские боевики за неделю похитили двух мужчин, которые подрабатывали грузчиками, одного из них нашли мертвым.

Об этом идет речь в сообщении Харьковской правозащитной группы.

По данным правозащитников, 31 августа исчез 22-летний Николай Петухов из села Верхняя Ольховая Станично-Луганского района, который зарабатывал на жизнь переносом сумок от КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков.

Очевидцы рассказали, что мужчина около полудня прошел КПВВ со стороны Украины. На пункте пропуска со стороны боевиков его остановили вооруженные люди и о чем-то начали расспрашивать. Далее вооруженные боевики отвели мужчину в сторону. С того момента связь с ним оборвалась и поныне о нем ничего не известно.

Другой случай похищения был зафиксирован на КПВВ Станица Луганская неделю назад. Мужчина по имени Алексей также был грузчиком. Его тело со следами насильственной смерти нашли спустя три дня после исчезновения возле одного из кафе в оккупированном Луганске.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики из автоматов расстреляли молодого бизнесмена.