Беспредел в ЛНР. Пьяные "мотострелки" заставляли мирных жителей поработать грузчиками

На Донбассе перевернулся военный автомобиль террористов, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что террористы угрожали людям оружием.
"Военнослужащие "6 отдельного мотострелкового полка"… заставляли местных жителей загружать ящики с боеприпасами на военный автомобиль, который перевернулся по вине водителя", — отметили в ГУР.
Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Киеву Новоазовске Донецкой области вооруженные бойцы "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" террористической ДНР ограбили продуктовый магазин.