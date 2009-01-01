Беспредел в ЛНР. Пьяные "мотострелки" заставляли мирных жителей поработать грузчиками

На Донбассе перевернулся военный автомобиль террористов, отметили в Минобороны.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

На захваченной части Донбасса пьяные члены "6 отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка)заставляли местных жителей загружать на военный автомобиль ящики с боеприпасами.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы угрожали людям оружием.

"Военнослужащие "6 отдельного мотострелкового полка"… заставляли местных жителей загружать ящики с боеприпасами на военный автомобиль, который перевернулся по вине водителя", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Киеву Новоазовске Донецкой области вооруженные бойцы "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" террористической ДНР ограбили продуктовый магазин.