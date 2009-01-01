Беспредел в ЛНР. Пьяный оккупант избил местного жителя и пытался отжать авто — разведка

"Правоохранители", выяснив личность преступника, сразу же его освободили без предъявления каких-либо обвинений.

В ЛНР пьяный оккупант избил местного жителя ТСН

Продолжаются бесчинства и противоправные действия оккупантов в отношении населения временно оккупированных территорий на Донбассе

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

Сообщается, что сотрудниками "полиции" задержан офицер 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, который в состоянии алкогольного опьянения пытался угнать автомобиль и нанес телесные повреждения гражданскому лицу.

"Правоохранители", выяснив личность преступника, сразу же его освободили без предъявления каких-либо обвинений", — добавили в разведке.

Напомним, в ЛНР три боевика убили пенсионера.