Беспредел в ЛНР. Пьяный оккупант избил местного жителя и пытался отжать авто — разведка

"Правоохранители", выяснив личность преступника, сразу же его освободили без предъявления каких-либо обвинений.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
Сообщается, что сотрудниками "полиции" задержан офицер 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, который в состоянии алкогольного опьянения пытался угнать автомобиль и нанес телесные повреждения гражданскому лицу.
"Правоохранители", выяснив личность преступника, сразу же его освободили без предъявления каких-либо обвинений", — добавили в разведке.
Напомним, в ЛНР три боевика убили пенсионера.