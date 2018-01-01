Без одежды, ссадины на шее. В Кривом Роге нашли мертвой девушку

Тело обнаружили у больницы, обстоятельства смерти человека выясняют правоохранители.

В Кривом Роге обнаружили тело 21-летней девушки 1kr.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области возле 9-й городской больницы нашли мертвой 21-летнюю девушку, на ней не было одежды.

Инцидент произошел в четверг, 14 июня, на шее погибшей были обнаружены ссадины и синяки, сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на полицию.

По данным издания, правоохранители внесли сведения о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, обстоятельства смерти человека устанавливаются.

Напомним, в начале июня СМИ писали, что в Кривом Роге неизвестные на автомобиле похитили мужчину, в машине прозвучали выстрелы, после чего человека из нее выбросили. Узнать больше о произошедшем можно здесь.

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