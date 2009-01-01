Блестящая операция. В Донецке взорван огромный склад оружия боевиков, опубликованы фото и видео

Мощный столб дыма с ДКЗХИ поднимался на несколько километров.

Соцсети

В среду, 16 августа, впрогремел мощный взрыв. На казенном заводе химических изделий была уничтожена перевалочная база и базу хранения боеприпасов, поставляемых России.

Об этом координатор конструкторских групп украинских беспилотников Alex N Alex Noyt сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, боевики курили в неположенном месте, из-за чего склад оружия и взорвался.

Чуть позже он добавил, что наземных построек на Донецком казенном заводе химических изделий не осталось.

Бывший участник АТО, а ныне волонтер Артур Сиденко у себя в Facebook сообщает, что в результате блестяще проведенной операции украинская диверсионная группа "Тени" уничтожила огромный склад боеприпасов, находящийся на территории Донецкого химзавода.

Свой рассказы волонтер сопроводили впечатляющими фото взрыва.

А боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook, что после взрыва на казенном заводе поднялся огромный гриб дыма, который поднялся на несколько километров.

Напомним, в конце апреля в Донецке тоже прозвучал мощный взрыв, когда "сдетонировала очередная банка тушёнки" из России.