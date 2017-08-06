Блогер назвал имена двух боевиков, уничтоженных в августе

На Донбассе якобы был убит террорист с позывным "Кусто".

Могилы боевиков, иллюстрация vlada.io/

В августетри боевика — Александр Воропаев, Сергей Терещенко и злоумышленник с позывным "Кусто".

Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.

В то же время активист попросил помочь ему определить фамилию последнего указанного террориста.

"Воропаев Александр Сергеевич (16.11.81, Макеевка) стал "груз 200" ~ (приблизительно — Ред.) 06.08.17… Терещенко Сергей Михайлович "Сева" (23.01.93, Тошковка) погиб 20-21.08.17... Валерий "Кусто" (13.06.66) погиб ~ 21/08/17 "груз 200", — написал блогер.

Валерий "Кусто" (13/06/66) погиб ~21/08/17 #груз200

Требуется помощь в определении фамилии pic.twitter.com/Op1hEG0AQ6 — Necro Mancer (@666_mancer) August 22, 2017

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе за прошедшую неделю (14-20 августа) были уничтожены 30 боевиков, а 51 — получил ранения.

