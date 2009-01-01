Боевик ДНР рассказал, как на Донбассе разгружал российские эшелоны с боеприпасами, видео признания

Мужчина вступил в террористическую организацию в 2014 году.

СБУ задержала боевика ДНР handcuffs/Shutterstock

Члена террористической организации ДНР задержала Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

Сообщается, что мужчина вступил в террористическую организацию в 2014 году, строил укрепления, готовил специальные площадки для развертывания минометов калибром 120 мм, разгружал боевые снаряды, которые поставлялись через железную дорогу эшелонами из Российской Федерации.

На подконтрольную Украине территорию боевик пытался попасть в поисках работы, поскольку разочаровался в идеях т. н. "русского мира".

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Сватово поймали садиста из ДНР.

Видео: Служба безпеки України.