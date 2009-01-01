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Боевик ЛНР сорвался: обстрелял мирных жителей, есть раненые

Сегодня, 12:01

Инцидент произошел вчера на неподконтрольной Киеву части Донбасса, отметили в Минобороны.

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Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com
В среду, 24 мая, на захваченной части Донбасса "мотострелок" самопровозглашенной ЛНР сорвался — из огнестрельного оружия обстрелял группу гражданских лиц, двое из них были ранены.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в рядах террористов из-за неукомплектованности подразделений существенно возросла физическая нагрузка на личный состав, что приводит к психическим расстройствам бойцов.

"... военнослужащий "4 отдельной мотострелковой бригады" (Алчевск) из огнестрельного оружия обстрелял группу гражданских лиц… причину своих действий объяснить не смог и был направлен для обследования в лечебное учреждение", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Киеву Новоазовске Донецкой области вооруженные члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" террористической ДНР ограбили продуктовый магазин.

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Донбасс, ЛНР, боевик, мотострелок, ГУР, Минобороны, разведка, 4бригада
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