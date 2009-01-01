Боевики бегут с передовой из-за нервных срывов и физической усталости

"Военнослужащий" 11-го полка армии ДНР не выдержал напряжения.

Дезертир, иллюстрация 112.ua

В соединениях и частях 1-го и 2-го "армейских корпусов" ДНР и ЛНР продолжаются случаи правонарушений и

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 19 февраля военнослужащий 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК, самостоятельно покинул место несения службы из-за значительных физических и психических перегрузок во время длительного пребывания на передовых позициях.

Ранее "Главред" сообщал, что два российских казака сбежали из "армии" ЛНР и самовольно покинули расположение 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК в Брянке.