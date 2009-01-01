Боевики ДНР потеряли бронетехнику и украденный бензин — разведка

Инцидент произошел на передовых позициях террористов, отметили в Минобороны.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса сгорели две единицы бронетехники, в машинах они держали канистры с

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на передовых позициях противника.

"… сгорели две единицы бронированной техники, в которых "военнослужащие" держали канистры с похищенным для продажи бензином", — отметили в министерстве.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (22-28 мая) в зоне спецоперации на востоке Украины уничтожены 16 боевиков, а 27 — ранены.