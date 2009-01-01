Боевики из артиллерии обстреляли жилой сектор Авдеевки, есть жертва

Информация о пострадавших уточняется, отметил Аброськин.

Авдеевка, иллюстрация facebook.com/hashtag/Авдеевка

В четверг, 16 февраля, боевики из артиллерии обстреляли жилой сектор, погиб мужчина.

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что снаряды попали в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал.

"Боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки… есть погибший — мужчина 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 16 февраля в зоне спецоперации на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики 35 раз стреляли, погибли трое украинских военнослужащих, четверо — ранены.