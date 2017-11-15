Минус один боевик. "ЛНРовцы" подорвались на своей мине — разведка

Инцидент произошел вчера, отметил Лысенко.

Боевики ЛНР, иллюстрация hvylya.net

Во вторник, 14 ноября, на Донбассе на собственной мине подорвались боевики, один уничтожен, а еще один — тяжело ранен.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки, говорится на mediarnbo.org.

По его словам, инцидент произошел с членами инженерно-саперного "подразделения" одной из "бригад" псевдореспублики.

"Противник продолжает наращивать инженерное оборудование передовых позиций. При этом бесконтрольное установление минных заграждений представляет опасность для жизни местного населения и приводит к собственным потерям личного состава и военной техники незаконных вооруженных формирований", — отметил спикер.

Ранее Андрей Лысенко говорил, что на востоке Украины за прошедшую неделю (6-12 ноября) были ранены и убиты 35 боевиков, самые большие потери враг понес на славянском и авдеевском направлениях.