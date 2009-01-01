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Боевики ЛНР захватили новых пленных. Полиция Луганщины разыскивает трех человек

Сегодня, 17:37

Ранее в районе Бобрового и Боровского был захвачен в плен военнослужащий ВСУ.

Пленные
Пленные на Донбассе Reuters
Полиция Луганской области разыскивает трех мужчин, которых, вероятно, накануне похитили боевики.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Отмечается, что 11 марта в 23.00 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что на обочине объездной дороги между поселками Бобровое и Боровское обнаружен пустой автомобиль "Ford Transit Connect" белого цвета с открытыми дверями.

По предварительной информации, на нем ехали трое мужчин — отец с сыном (в возрасте 51 год и 31 год) и 23-летний парень.

"Мужчины были одеты в камуфлированную одежду. Их судьба в настоящее время неизвестна. На связь они не выходят", — говорится в сообщении.

Ранее в этом районе был захвачен в плен военнослужащий ВСУ. Неподалеку от места происшествия расположено село Арентово, которое граничит с линией разграничения, с территорией, не подконтрольной украинской власти. Поэтому одной из вероятных версий полиция рассматривает похищение мужчин в плен диверсионно-разведывательной группой боевиков.

Сотрудники полиции вместе с военнослужащими ВСУ проводят все возможные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин.

Полиция обращается с просьбой к гражданам — жителям области, для личной безопасности не использовать камуфлированную одежду в повседневной жизни.

Напомним, ранее  в ВСУ подтвердили захват в плен украинских разведчиков.

Теги:  
Луганск, ЛНР, боевики, пленные, полиция
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