Боевики ЛНР захватили новых пленных. Полиция Луганщины разыскивает трех человек

Ранее в районе Бобрового и Боровского был захвачен в плен военнослужащий ВСУ.

Пленные на Донбассе Reuters

Полиция Луганской области разыскивает трех мужчин, которых, вероятно, накануне похитили боевики.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Отмечается, что 11 марта в 23.00 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что на обочине объездной дороги между поселками Бобровое и Боровское обнаружен пустой автомобиль "Ford Transit Connect" белого цвета с открытыми дверями.

По предварительной информации, на нем ехали трое мужчин — отец с сыном (в возрасте 51 год и 31 год) и 23-летний парень.

"Мужчины были одеты в камуфлированную одежду. Их судьба в настоящее время неизвестна. На связь они не выходят", — говорится в сообщении.

Ранее в этом районе был захвачен в плен военнослужащий ВСУ. Неподалеку от места происшествия расположено село Арентово, которое граничит с линией разграничения, с территорией, не подконтрольной украинской власти. Поэтому одной из вероятных версий полиция рассматривает похищение мужчин в плен диверсионно-разведывательной группой боевиков.

Сотрудники полиции вместе с военнослужащими ВСУ проводят все возможные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин.

Полиция обращается с просьбой к гражданам — жителям области, для личной безопасности не использовать камуфлированную одежду в повседневной жизни.

Напомним, ранее в ВСУ подтвердили захват в плен украинских разведчиков.