Боевики наглеют на Светлодарской дуге: пустили в ход пушки и вооружение БМП

На Луганском направленим противник открывал огонь по позициям сил АТО 7 раз.

Вражеская артиллерия на Донбассе garmata.org

На Донбассе ситуация в районе проведения АТО остается тревожной и нестабильной.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска и дальше не выполняют обязательства в рамках договоренностей по соблюдению перемирия. В общем, за прошедшие сутки, враг 9 раз совершал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", — говорится в сводке.

"Луганское направление: на этом участке линии разграничения противник открывал огонь по позициям сил АТО 7 раз. Еще в светлое время суток на Светлодарской дуге враг вел огонь из 152-мм артиллерии по защитникам Луганского. В вечернее время на этом участке линии соприкосновения противник обстрелял наших воинов из гранатометов. По оборонных укреплениях неподалеку Новолуганского и Лозового российские наемники били из 82-мм минометов. Защитников Крымского обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганского — из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", — рассказали в штабе АТО.

"Донецкое направление: здесь пророссийские вооруженные банды нарушали перемирие дважды. Еще днем вблизи Павлополя враг выпустил 2 мины калибра 120-мм и обстреливал наших воинов из гранатометов. Впоследствии, незаконные вооруженные формирования из пехотного вооружения совершили обстрел защитников Авдеевки. Несмотря на то, что на некоторых участках линии соприкосновения огонь был достаточно плотным, украинские военные 3 раза давали агрессору адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", — констатировали в штабе АТО.

Напомним, 20 ноября, в зоне АТО на Донбассе боевики 17 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских воинов, погиб один наш защитник.