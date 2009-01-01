Боевики обстреляли украинских волонтеров под Зайцево, есть раненые

Волонтер получила ранение в живот, водитель еще более тяжелое. Также пострадал боец.

Вражеский снайпер на Донбассе Reuters

В районе Зайцево Донецкой области боевики обстреляли авто украинских волонтеров.

Об этом сообщила в Facebook пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук.

"15 минут назад экипаж Юли Толмачевой в районе Зайцево был расстрелян снайперами, били с крупного калибра разрывными, она и ее водитель найдены с ранениями, но живые. Сейчас медики делают водителю операцию и готовят борт в госпиталь", — написала Мокренчук.

По ее словам, волонтер получила ранение в живот, водитель еще более тяжелое. Также пострадал боец.

Напомним, ранее волонтеры рассказали, как боевики "кошмарят" позиции сил АТО.