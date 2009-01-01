Боевики отметили день советской армии пьянками и ударами по своим: 3 убиты, 11 ранены

Из-за дружественного огня погибли трое боевиков, еще 11 получили ранения.

Боевик ЛНР, иллюстрация

Во время празднования так называемого "Дня защитника отечества" на Донбассе оккупанты массово употребляли алкогольные напитки и наркотики, что привело к непоправимым последствиям — три боевика погибли, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны на своей странице в Facebook.

В разведке уточнили, что боевики пили на постах, что привело к ошибочным ударам по собственным передовым позициям.

"Несмотря на меры российского оккупационного командования по поддержанию воинской дисциплины на период празднования "Дня защитника Отечества", военнослужащие соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжали массово употреблять спиртные напитки и наркотики, в том числе выполняя задание на боевых постах. Указанное, в частности, привело к ошибочным ударам по собственным передовым позициям, в результате которых в течение суток потери противника составили:

убиты — три боевика (двое из состава 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, один из состава 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК)

ранены — 11 военнослужащих (семь из состава 3 отдельной мотострелковой бригады, двое из состава 7 отдельной мотострелковой бригады и по одному из состава 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) и 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, 23 февраля в Зайцево Донецкой области в зоне проведения АТО украинские военные ликвидировали 8 оккупантов.