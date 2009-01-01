Боевики получили по зубам под Авдеевкой и у Бутовки, в штабе АТО рассказали о раненом силовике

На Донецком направлении зафиксировано 18 обстрелов из 22 вооруженные провокации.

Боец АТО у Авдеевки Reuters

На Донбассе за сутки ситуация в зоне АТО обострилась, один украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО в очередной раз отличился эскалацией конфликта со стороны российско-оккупационных группировок. Как и в предыдущие дни, горячее всего было в Донецком направлении, где зафиксировано 18 обстрелов из 22 вооруженные провокации с начала суток", — заявили в штабе.

В частности, контролируемые Россией боевики 5 раз из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки. Также, из такого же оружия враг трижды обстреливал позиции сил АТО в районе шахты Бутовка. В свою очередь, бойцы АТО жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате одного из таких противостояний получил ранение один украинский воин.

Кроме того, сегодня трижды под огнем оккупантов оказались опорные пункты сил АТО у Песок, дважды — неподалеку от Новгородского.

Кроме того, на Приморском направлении захватчики выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра неподалеку от Гнутово. А под гранатометный огонь противника попали опорные пункты ВСУ у Павлополя и Широкино.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики дали боевикам жесткий ответ из станковых гранатометов и тяжелых пулеметов.

Видео: Військове телебачення України.