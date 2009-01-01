Боевики получили по зубам под Авдеевкой, накрыли из пулеметов дома мирных жителей в Марьинке

Сегодня наиболее горячо было в окрестностях Авдеевки.

Боевики на Донбассе Reuters

В зоне АТО на Донбассе в течение дня двое военных Вооруженных сил Украины получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня ситуация в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. По сравнению со вчерашним днем количество обстрелов наших позиций увеличилось почти в два раза", — заявляют в штабе.

В частности говорится, что как и несколько дней подряд, сегодня наиболее горячо было в окрестностях Авдеевки.

"Почти с 7 утра российско-оккупационные группировки четыре раза били по нашим опорным пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные активно применяли оружие на поражение противника. Кроме того, на Донецком направлении, под вражеским огнем оказались позиции сил АТО в районе Луганского и Верхнеторецкого", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении бандформирования выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров по украинским защитникам на подступах к Марьинке и Красногоровке.

"А около 7 утра, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений неподалёку от Гнутово, двое наших защитников получили ранения", — заявили в штабе.

Кроме того, сегодня, около 16 часов, в ходе огневого противостояния с силами АТО, боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинке. Разрушения зданий в настоящее время оцениваются. К счастью из местных никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлую неделю (7-13 августа) были уничтожены восемь боевиков, а 35 — получили ранения. Львиная доля потерь противника приходится на район Авдеевки и Мариуполя.