Боевики ровняют с землей поселки под Мариуполем, ранены шесть бойцов АТО

На Луганском направлении из минометов различных калибров сепаратисты стреляли по Троицкому и Новоалександровке.

Вражеская артиллерия на Донбассе Facebook/Евгений Крыжин

На Донбассе за минувшие сутки боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО , шестеро украинских военных получили ранения.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии террористы вели огонь по Водяному, из минометов различных калибров — по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На Луганском направлении из минометов различных калибров сепаратисты стреляли по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреливали Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия — Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Авдеевки в ночь на Рождество произошло боестолкновение между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и бандой вражеских диверсантов.

Видео: Військове телебачення України.