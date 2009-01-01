Боевики снова пытались штурмовать позиции сил АТО под Авдеевкой, атака отражена

Противник обстрелял окрестности города из "Града", возможно, есть раненые местные жители.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

В ночь на вторник, 31 января, подбоевики снова пытались штурмовать позиции украинских военнослужащих, атака была отражена.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы обстреляли окрестности города из "Града".

"… есть информация о разрушениях и пожаре в жилом районе", — отметили в пресс-службе.

Повреждены несколько домов. "По предварительным данным, есть раненые среди местного населения. Информация уточняется", — добавили в штабе.

Напомним, 29 января в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, понесли потери и отступили. Южнее города в результате боевых действий погибли четыре украинских военнослужащих, а девять — получили ранения.