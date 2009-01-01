Боевики сообщили, что в Донецке ранен "Гиви"

Пока неизвестно, какое именно ранение получил командир банды "Сомали".

Михаил Толстых ("Гиви") uapress.info

В северной частибыл ранен командир банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР(прозвище "Гиви").

Об этом сообщает один из сайтов террористов, пишет УНИАН.

В то же время издание не уточнило, какое именно ранение получил лидер незаконного вооруженного формирования.

"Гиви" ранен в боях в северной части Донецка", — говорится в статье.

Ранее военнослужащий с позывным "Мартин Брест" рассказал, что под Авдеевкой Донецкой области банда "Сомали" потеряла 40% бойцов, а Михаил Толстых отдал приказ бросить в бой свой последний резерв — танковую роту.