Боевики ударили из танков, "Градов" и вооружения БМП. В штабе АТО назвали число раненых силовиков

На Мариупольском направлении 122-миллиметровая артиллерия вела огонь по Гнутовому.

Боевики ударили из «Градов» radiosvoboda.org

С начала суток боевики 49 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции , ранения получили четверо украинских военных, еще пятеро травмированы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

По информации штаба, на Мариупольском направлении 122-миллиметровая артиллерия вела огонь по Гнутовому. Танк и 120-миллиметровые минометы — по Марьинке, 120- и 82-миллиметровые минометы — по Водяному, Красногоровке, Талаковке, Павлополю, Гнутовому, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Широкино и Водяное. Также вели огонь по Водяному БМП противника".

На Донецком направлении танки и минометы вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Из минометов различных калибров — по Невельскому, Луганскому, а из гранатометов и стрелкового оружия — по Новгородскому, Каменке, шахте "Бутовка", Зайцево и Песках. БМП вели огонь по Луганскому.

На Луганском направлении из "Градов", 152-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, а также противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Крымское, из 152-миллиметровой артиллерии — Смоляниновое, а снайперы обстреливали Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия — Новозвановку.

Напомним, 9 марта, в зоне АТО на Донбассе один украинский военнослужащий пострадал в Троицком, один — в Авдеевке, по два — в Песках и Гнутово.

Видео: Військове телебачення України.