Боевики усилили огонь в зоне АТО, пустили в ход минометы и вооружение БМП

Силы АТО несколько раз открывали ответный огонь, потерь среди украинских защитников нет.
Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
"В случаях прямой угрозы жизни нашим военным силы АТО несколько раз открывали ответный огонь. Потерь среди украинских защитников нет", — говорится в сообщении.
Так, после 18:00 террористы несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям возле Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП — по окрестностям Зайцево, Пескам.
Около 21:00 вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82 мм.
На Приморском направлении в районе Широкино в конце суток боевики дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. Из гранатометов были обстреляны укрепления ВСУ вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки.
На Луганском направлении вечером и ночью из гранатометов боевики дважды били по окрестностям Крымского, а из 82-мм миномета — по Новотошковскому.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате боевых действий на Донбассе погиб один военный, еще один получил ранения.