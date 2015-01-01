Боевики за сутки десятки раз стреляли, погиб боец АТО

На Донбассе террористы, в частности, открывали огонь из артиллерии.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По данным ведомства, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.
"На Мариупольском из 120- и 82-мм минометов обстреливали Красногоровку и Марьинку", — отметили в пресс-службе.
Последний населенный пункт, Павлополь, Гнутово, Гранитное, Водяное, Новогригорьевку, Широкино и Талаковку противник атаковал из гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении враг из 122-мм артиллерии бил по Троицкому, из 120- и 82-мм минометов и гранатометов различных систем — по нему же и Новозвановке. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов стрелял по Крымскому.
На Донецком направлении злоумышленники из 120- и 82-мм минометов обстреливали позиции воинов в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия атаковали Авдеевку, Майорск, Новоселовку Вторую, Железное, Верхнеторецкое и Зайцево.
"По Опытному работал снайпер, а по Авдеевке противник бил из вооружения БМП. Всего было 62 обстрела. Четыре наших военных ранены. Один травмирован. Один военный погиб", — добавили в пресс-центре.
Напомним, 10 января возле Тарамчука Донецкой области (находится под захваченным Докучаевском) позиции украинских военных атаковали диверсанты противника, наши бойцы отразили нападение врага за считанные минуты.