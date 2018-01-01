Бойца батальона "Донбасс" Сармата расстреляли из ружья в кафе на глазах у жены

Убийца дважды выстрелил в спину Виталию Олешко.

Виталий Олешко

В городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщил его друг Андрей Маджаров в Facebook, приложив к посту видео с места происшествия (позже запись была удалена, но сохранилась на YouTube).

"Только что застрелили Сармата. Выстрелом в спину из двуствольной винтовки. У меня на глазах, можно сказать. Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник, выстрелил два раза (...) Саша "Перхоть" Пономарев, это было последнее, что ты сделал, скорее всего, в этой жизни", - говорит на видео Маджаров.

Вероятно, Маджаров говорит о местном бизнесмене Александре Пономареве, с которым у Олешко был конфликт. Об этом рассказал в Facebook журналист Андрей Бутусов.

"Он всем рассказывал о своем конфликте с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем "Российско-украинского научно-производственного предприятия "Агринол". Пономарев и "Агринол" контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, имеет связи в криминальном мире. Бердянск - маленький город, тех, кто смеет выступать против власти - единицы, и Олешко одним из самых активных и дерзких. Сам Пономарев сейчас - народный депутат в группе "Воля народа", а бывший директор "Агринола" и его друг Сергей Валентиров - депутат Блока Порошенко. Поэтому Пономареву и Валентирову все сходит с рук", - написал Бутусов.

По словам журналиста, местные правоохранители находятся "под сильнейшим давлением со стороны Пономарева", поэтому дело, скорее всего, попытаются "спустить на тормозах".

Виталий Олешко - доброволец батальона Нацгвардии "Донбасс", участник самообороны Бердянска, кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, участник боев за Иловайск, был в плену.

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