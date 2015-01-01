Бунт в ЛНР: "мотострелки" отказались выполнять задачи на передовой

Инцидент случился в начале недели, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился 26 декабря.
"С целью принуждения к несению службы заместитель командира батальона применил физическую силу в отношении военнослужащих подразделения", — отметили в ГУР.
Напомним, 14 декабря пьяные боевики "7 отдельной мотострелковой бригады" отказались выполнять распоряжения "офицеров" штаба и угрожали дезертировать. "Мотострелков" срочно разоружили. Узнать больше об инциденте можно здесь.