Бунт в ЛНР: "мотострелки" отказались выполнять задачи на передовой

Инцидент случился в начале недели, отметили в Минобороны.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

На Донбассе личный состав одного из подразделенийотказался выполнять задачи на передовых позициях.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился 26 декабря.

"С целью принуждения к несению службы заместитель командира батальона применил физическую силу в отношении военнослужащих подразделения", — отметили в ГУР.

Напомним, 14 декабря пьяные боевики "7 отдельной мотострелковой бригады" отказались выполнять распоряжения "офицеров" штаба и угрожали дезертировать. "Мотострелков" срочно разоружили. Узнать больше об инциденте можно здесь.