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Бунт в ЛНР: "мотострелки" отказались выполнять задачи на передовой

Сегодня, 13:05

Инцидент случился в начале недели, отметили в Минобороны.

Боевики, ЛНР, флаг, оружие, диверсант
Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com
На Донбассе личный состав одного из подразделений "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) самопровозглашенной ЛНР отказался выполнять задачи на передовых позициях.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился 26 декабря.

"С целью принуждения к несению службы заместитель командира батальона применил физическую силу в отношении военнослужащих подразделения", — отметили в ГУР.

Напомним, 14 декабря пьяные боевики "7 отдельной мотострелковой бригады" отказались выполнять распоряжения "офицеров" штаба и угрожали дезертировать. "Мотострелков" срочно разоружили. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Донбасс, мотострелки, ГУР, разведка, Минобороны
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