Бурная вечеринка копов в Херсоне: пьяная драка, выброшенный из окна 5-го этажа гость

В патрульной полиции города проводят внутреннее расследование.

Четырех патрульных, которые принимали участие в праздновании, отстранили от работы УНИАН

В Херсоне в одной из квартир сотрудники патрульной полиции активно отпраздновали день рождения коллеги — была пьяная драка , один гость вылетел из окна, расположенного на пятом этаже, а другой получил сотрясение мозга и вывих челюсти.

Соседи пожаловались правоохранителям на шумную вечеринку, однако даже коллеги, которые прибыли не вызов, не сумели унять нетрезвое общество, говорится в сюжете ТСН.

"Потерпевший Александр Андреев утверждает, что пришел поздравить патрульного – односельчанина своего друга. Однако в разгар вечеринки у кого-то из гостей пропал телефон и началась пьяная драка", — отмечается в статье.

Пострадавший сказал, что оказался на улице, а его товарищ "прилетел из окна". "У него самого ушибы, сотрясение мозга и вывих челюсти, а вот у друга дела обстоят значительно хуже — он в тяжелом состоянии в больнице", — узнали журналисты.

Андреев утверждает, что друга сбросили вниз приятели именинника. "Множественные переломы ребер, значительные травмы позвоночника", — рассказал нейрохирург областной больницы Игорь Селедец о последствиях падения.

Мужчине жизнь спас балкон квартиры двумя этажами ниже — там он ударился о козырек и изменил траекторию падения с вертикальной на более мягкую.

"Соседи по дому рассказывают, что в тот вечер праздновали вместе с десяток патрульных и трое гражданских. Они так досаждали всем, что жители дома вызвали наряд трезвых копов. Те приехали, однако вместо того, чтобы унять нетрезвых коллег, начали опрашивать свидетелей на улице – и уже тогда произошло падение человека с 5-го этажа", — добавило издание.

По словам начальника патрульной полиции города Максима Ермакова, "патрульные полицейские, которые прибыли на вызов, услышали удар, а именно падение человека, который выпал с 5-го этажа".

"Соответственно, они сразу подошли, оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь", — подчеркнул он. Сейчас в патрульной полиции Херсона проводят внутреннее расследование, четырех патрульных, которые принимали участие в праздновании, на время следствия отстранили от работы.

В делах полицейские проходят как простые граждане, ведь праздновали они в свой выходной день и не находились при исполнении служебных обязанностей.