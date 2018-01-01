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Бутылки с алкоголем в салоне. Смертельное ДТП под Киевом унесло жизни двоих человек, фото

Вчера, 21:38
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Одна девушка доставлена в критическом состоянии в реанимацию.

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В ДТП под Киевом водитель и пассажир погибли мгновенно. Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Ирпенской трассе 10 февраля произошло масштабное ДТП с погибшими и пострадавшими.

Автомобиль Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Iveco. Об этом сообщается в сообществе dtp.kiev.ua в Fаcebook.

Очевидцы сообщают, что водитель Renault и девушка-пассажир погибли мгновенно. Вторая пассажир автомобиля доставлена в критическом состоянии в реанимацию.

В результате столкновения автомобиль Iveco упал в кювет. Ранения получили два человека, которые находились в салоне.

По информации сообщения, на сиденьях Renault были обнаружены бутылки со спиртным и еда. В автомобиле ощущался запах алкоголя.

Напомним, 6 февраля возле села Партизанское Витовского района Николаевской области внедорожник депутата и экс-главы Николаевского облсовета Владимира Лусты столкнулся с грузовиком и загорелся, политик погиб.
Теги:  
ДТП, Киев, погибшие, пострадавшие, алкоголь
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