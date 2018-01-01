"Был изрядно пьян". В Кривом Роге парень на иномарке насмерть сбил женщин

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1 / 4 В Кривом Роге водитель на иномарке насмерть сбил двух женщин (1kr.ua)

Смертельная авария произошла сегодня рано утром.

В Кривом Роге водитель на иномарке насмерть сбил двух женщин 1kr.ua

В субботу, 23 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области 26-летний водитель на автомобиле Nissan насмерть сбил двух женщин.

Смертельная авария произошла в 4 утра на улице Светлогорской, парень был "изрядно пьян", пишет "Первый Криворожский" со ссылкой на корреспондента.

"Двигался со стороны шахты "Родина" по направлению к "свадебному перекрестку". Авто сбило женщин, сама иномарка вылетела в кювет", — отметило издание.

По его данным, обе женщины скончались на месте происшествия, "тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть". На месте ДТП работали патрульные, а также следователи областного и городского управлений полиции.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

В совершении ДТП подозревали водителя иномарки Александра Волкова, суд арестовал его на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у мужчины диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем. В начале мая — 2 числа — подозреваемого перевели в Криворожский следственный изолятор, а через несколько дней стало известно, что он умер.

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