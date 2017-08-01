Часть судна под водой. В Запорожье баржа с пробоинами села на мель, опубликованы фото

Баржа, груженная щебнем, накренилась.

В Запорожье баржа с пробоиной села на мель forpost.media

В воскресенье вечером, 27 августа, в Запорожье на Днепре баржа "Профит" получила пробоины и села на мель.

По предварительной информации, возле опор строящегося в Запорожье моста на Старом Днепре судно получило несколько пробоин, а чтобы баржа не затонула и не перевернулась, экипаж посадил его на мель, пишет forpost.media.

В облуправлении "Укртрансбезпеки" пока не готовы комментировать инцидент. Обстоятельства и причины ЧП выясняются. Официальную информацию обещают сообщить уже после того, как их специалист вернется с места кораблекрушения.

Фотокорреспондент Forpost побывал у опор строящегося моста, где "Профит" терпит бедствие. Баржа, груженная щебнем, накренилась. Часть судна ушла под воду. Возле "Профита" стоит буксир. Сначала необходимо откачать воду из отсеков, а затем начать спасательные работы.

Извесно, что баржа "Профит" 1972 года выпуска, порт приписки — Херсон.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Турции раскололся сухогруз, плававший в захваченный Крым.

Фото: forpost.media.