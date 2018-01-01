Череда погромов у венгров Закарпатья: масштабный пожар уничтожил венгерский торговый центр, фото

Огонь испепелил большое количество торговых площадей.

В Закарпатье пожар уничтожил торговый центр Фото: ГСЧС в Закарпатской области

В венгерском торговом центре "У Сасина", расположенном в селе Нересниця Тячевского района Закарпатской области, 20 марта произошел пожар

По данным ГСЧС в Закарпатской области, на место происшествия были направлены пожарные бригады нескольких населенных пунктов.

Сообщается, что огонь охватил 1000 квадратных метров здания. Локализировали его шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Данный торговый центр принадлежит представителям венгерского нацменьшинства, проживающим в Закарпатье.

Напомним, это уже не первая атака на венгров в области за последнее время. В ночь с 15 на 16 марта в закарпатском городе Берегово неизвестные разбили стекла девяти автомобилей с венгерскими госномерами.

Как сообщалось, на данный инцидент отреагировали в МИД Венгрии. Глава ведомства Петер Сийярто назвал этот инцидент "отвратительным", подчеркнув, что считает неприемлемым, чтобы венгры жили на своей родине, Закарпатье, в ощущении постоянного страха.

Как известно, на заявление внешнеполитического ведомства Венгрии отреагировали в Украине. Заместитель главы МИД Василий Боднар заявил, что Венгрия играет "на руку России".