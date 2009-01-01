"Что-то прилетело, взрывалось хорошо". На Светлодарской дуге уничтожен вражеский склад боеприпасов

Так как артиллерия сейчас отведена и не работает, то скорее всего прилетело из калибра не запрещённое по минским договорённостями.

Уничтожен склад боевиков с боеприпасами укроп.org

На передовой Светлодарской дуги уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

"Два дня назад обдроченцы потеряли свой склад боеприпасов находящийся на передовой Светлодарской дуги.

Это случилось в районе "леса", того самого леса, за который шли тяжёлые бои в декабре 2016 года.

Так вот, в этот склад боеприпасов с нашей стороны просто точно "что-то прилетело".

Взрывалось хорошо.

Передового склада там больше нет.

Хотелось бы заметить — это может быть предположение, так как наша артиллерия сейчас отведена и не работает, то скорее всего прилетело из калибра не запрещённого по минским договорённостям, возможно "няшки" переданные волонтёрами, и наводилось по координатам с помощью волонтёрского планшета с спец военными программами для корректировки точного огня", — написал Мысягин.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, что на Светлодарской дуге снайпер АТО ликвидировал боевика "Чистяковской бригады" ДНР.