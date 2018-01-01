Дело Дангадзе: суд оставил соратника Саакашвили под стражей

Подозреваемому инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Северион Дангадзе, соратник Михеила Скашивали Фото: rns.org.ua

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции о заключении под стражу без права выхода под залог гражданина Грузии Севериона Дангадзе , соратника лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

Задержанному инкриминируют статьи 256 и 110 Криминального кодекса Украины. Об этом сообщила в Twitter Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко.

Санкция статей предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Дангадзе обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Фото: скрин Twitter/Лариса Сарган

Напомним, Дангадзе задержали по подозрению в попытке организации государственного переворота за деньги беглого олигарха Сергея Курченко.