"Деньги, иностранцы, наркотики". В Киеве на взятке "погорел" офицер СБУ

Очевидно, "товарищ майор" решил, что нужно брать все от работы и от жизни.
"Во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег", - сообщает портал "Страна" со ссылкой на собственные источники в СБУ.
По информации журналистов, задержанного зовут Александр Карамушка и он имеет звание майора.
По данным портала "Слово и Дело", задержан был начальник одного из подразделений Правобережного межрайонного отдела управления СБУ в украинской столице.
Как сообщают представители пресс-службы НАБУ, мужчина подозревается в получении от посредника 47,5 тысячи долларов за непривлечение к ответственности лиц, якобы незаконно получивших вид на жительство в Украине.
"Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство после заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и требования у них неправомерного вознаграждения, чем сотрудник СБУ и воспользовался", − заявили в НАБУ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черкассах "погорел" на взятке подполковник СБУ.
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